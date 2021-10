Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto un lungo e cordiale colloquio telefonico con il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante il quale è stato condiviso il percorso avviato sulla delega per la riforma fiscale e si è discusso delle prospettive legate alla ripresa economica in atto". Ne dà notizia Palazzo Chigi in una nota.