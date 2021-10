Roma, 8 ott (Adnkronos) - "Bene il colloquio tra Berlusconi e Draghi. Gli italiani vogliono stabilità, sicurezza e investimenti per la crescita e per la modernizzazione del Paese. Oggi abbiamo un compito storico, quello di far tornare grande l’Italia”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, ai microfoni del Tg1.