Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Il vertice di oggi è un'eccellente opportunità per rafforzare i legami tra il settore pubblico e quello privato a livello multilaterale. Ciò è essenziale per garantire una ripresa solida, equa e sostenibile dalla pandemia e per affrontare le altre sfide dei nostri tempi, compreso il cambiamento climatico". Così il premier Mario Draghi intervenendo in videocollegamento al Summit B20.