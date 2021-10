Fedriga: "Nuovo reparto stabilimento Bracco a Torviscosa esempio di riconversione"

Friuli-Venezia Giulia, 8 ott. (Adnkronos) - Innovazione, tecnologia e sostenibilità: sono queste le caratteristiche del nuovo reparto produttivo dello stabilimento Bracco Spin di Torviscosa, visitato oggi dal presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, insieme a Fulvio Renoldi Bracco, vicepresidente e Ceo di Bracco Imaging. Un investimento che permette di espandere del 30% la capacità produttiva dello stabilimento per soddisfare la crescente richiesta dei mercati esteri dei mezzi di contrasto a raggi X e Un esempio avanzato di industria 4.0 (FOTO).

"L’impianto del Gruppo Bracco, frutto del recupero di una parte dell'ex Caffaro, è un esempio virtuoso di riconversione che poggia su investimenti in ricerca e ha come obiettivo fare impresa in modo sostenibile", ha affermato il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

"La Regione condivide le finalità, ed essendo consapevole che la farmaceutica è uno dei settori chiave per lo sviluppo di innovazione nel nostro paese - ha continuato Fedriga - non farà mancare il suo sostegno per rafforzare un’alleanza che sia terreno di collaborazione reciproca. L’obiettivo delle istituzioni è permettere terreno fertile a gruppi imprenditoriali responsabili, in grado di creare occupazione stabile e crescita per l’indotto regionale".

"Il sito di Torviscosa per il Gruppo Bracco è, e sempre sarà, strategico. E’ da oltre vent’anni - ha spiegato Fulvio Renoldi Bracco - che investiamo qui con convinzione e attaccamento verso questo territorio. Lo dimostra anche il fatto che i lavori per la costruzione della nuova linea sono stati portati a termine durante uno dei momenti più difficili della storia: la pandemia di Covid19". Nello stabilimento Spin, realizzato alla fine degli anni 90 recuperando gli edifici di grande valore storico disegnati nel 1938 dall’architetto De Min, oggi lavorano 150 persone.

Per il futuro, Bracco a Torviscosa ha in serbo un’altra importante novità: il progetto Galileo. "Un investimento del valore doppio rispetto a quello appena concluso, in infrastrutture, impianti, attrezzature e posti di lavoro" ha spiegato Fulvio Renoldi Bracco. L’investimento, infatti, consentirà oltre al rafforzamento della leadership di Bracco nella diagnostica per RaggiX/TAC, anche un aumento della forza lavoro e notevoli benefici di medio-lungo periodo per tutto il sistema economico-sociale di Torviscosa.