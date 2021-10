Fdi: Crosetto, 'segreto istruttorio non esiste più, tanto vale fare inchieste in streaming'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - “Visto che il segreto istruttorio non esiste più, quando riguarda alcuni, tanto vale fare le inchieste in streaming. Così almeno non avrebbero la possibilità di fare uscire solo ciò che vogliono o di fare taglia/incolla, come ormai fanno sempre. (Sarcasmo)”. Lo scrive su Twitter il cofondatore di Fdi Guido Crosetto, in riferimento all’inchiesta di Fanpage ‘Lobby Nera’.

“Crosetto mistifica un lavoro giornalistico – gli risponde sempre sul social il capo Cronaca Napoli del giornale online Ciro Pellegrino - ‘Inchiesta è infiltrarsi nella mafia’. Perché i fascisti non sono una merda da combattere ugualmente?”.