Fdi: Biondi (Fanpage), 'fra diffide e intimidazioni per Lobby Nera, non è stato semplice'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - “Prima diffida ci è arrivata un'ora dopo l'uscita della prima puntata. Ne sono arrivate altre, poi di querele, pressioni, insulti e intimidazioni. In mezzo un'inchiesta, acquisizioni e tensione. Non è stato semplice. Grazie per il supporto, davvero #Piazzapulita #Fanpage”. Lo ha scritto su Twitter il vicedirettore di Fanpage.it Adriano Biondi in riferimento alla messa in onda a Piazza Pulita della ‘Lobby Nera’, l’inchiesta del giornale on line.