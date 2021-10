Fame nel mondo: Draghi, 'nutrire tutti nel mondo, catene alimentari resistenti'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "La lotta alla malnutrizione è un altro ambito in cui possiamo lavorare insieme. La crisi economica e il cambiamento climatico stanno rendendo più difficile raggiungere il nostro obiettivo di fame zero entro il 2030. Le aziende possono donare fondi e forniture di emergenza alle comunità bisognose. Puoi fornire l'accesso ai tuoi sistemi di distribuzione per portare aiuti in aree remote. E puoi aiutare a sviluppare nuovi prodotti economici e nutrienti. Dobbiamo mirare a nutrire tutti nel mondo e creare catene alimentari resistenti alle crisi future". Così il premier Mario Draghi intervenendo in videocollegamento al Summit B20.