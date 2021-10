Eurovision, sarà Torino ad ospitare l'edizione 2022

Torino sarà la sede dell'Eurovision Song Contest 2022. La Grand Final dell'Eurovision si svolgerà al PalaOlimpico, una delle arene indoor più grandi d'Italia, sabato 14 maggio con le Semifinali il 10 e 12 maggio. L'Italia si è aggiudicata il diritto di organizzare la manifestazione dopo la vittoria dei Maneskin a Rotterdam nell'edizione 2021 lo scorso maggio.

La Rai, insieme all'European Broadcasting Union (EBU), organizzerà l'evento e formalizzerà i relativi accordi insieme alla Città di Torino nelle prossime settimane.

Torino è stata scelta in una rosa di 17 candidate. Il supervisore esecutivo dell'Eurovision Song Contest Martin Österdahl ha accolto con favore la scelta: "Torino è la città ospitante perfetta per il 66° Eurovision Song Contest. Come abbiamo visto durante le Olimpiadi invernali del 2006, il PalaOlimpico supera tutti i requisiti necessari per mettere in scena un evento globale di questa portata e siamo rimasti molto colpiti dall'entusiasmo e dall'impegno della Città di Torino che accoglierà migliaia di appassionati il prossimo maggio. Questo sarà il primo Eurovision Song Contest che si terrà in Italia dopo 30 anni e, insieme alla nostra emittente ospitante Rai, siamo determinati a renderlo speciale".

"Siamo felici che Torino ospiti la prossima edizione dell'Eurovision Song Contest, il festival internazionale amato da un vasto pubblico in ogni paese. Grazie alla bellissima vittoria di Maneskin, il concorso canoro torna in Italia dopo 31 anni, in una città che ha tutte le caratteristiche per ospitare un evento così prestigioso", le parole dell'Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes.

"La scelta fatta dalla Rai, insieme all'EBU, non è stata facile visto l'altissimo livello delle proposte fatte dalle città concorrenti, che ringrazio per la loro entusiastica partecipazione. Da oggi inizia un viaggio emozionante per la Rai e la città di Torino che ci condurrà a maggio 2022. Una grande sfida per la Rai e per il nostro Paese", ha aggiunto.

"Ospitare l'Eurovision Song Contest 2022 a Torino è, allo stesso tempo, un grande onore e un grande risultato per la nostra città e il nostro Paese. Dopo aver inaugurato una nuova stagione di grandi eventi, Torino sarà un palcoscenico per la musica e la cultura, in un evento internazionale dinamico e inclusivo che coinvolgerà tutta la città. Siamo lieti di rappresentare l'Italia di fronte a un pubblico così vasto e ci stiamo già preparando ad accogliere ospiti da tutta Europa. Come sempre, saremo pronti", ha detto la sindaca uscente Chiara Appendino.