Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "La Camera si prepara per la cerimonia di apertura della #PreCop26Rome sulle azioni di contrasto alla crisi climatica con circa 400 delegati provenienti da 70 Paesi". Lo scrive in un tweet il presidente della Camera Roberto Fico, rilanciando la clip sui preparativi in corso per l'evento a Montecitorio.