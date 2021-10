Centro: 'candidato con Rolex' di Calenda propone, 'creiamo polo riformista, basta sinistra'

Roma, 8 ott (Adnkronos) - Anche Roman Pastore, il giovane candidato di Azione a Roma finito al centro delle cronache per lo sfoggio di un vistoso orologio da polso durante la campagna elettorale, spinge per la creazione di un'area libdem: "Creiamo un polo #riformista. Da @matteorenzi @CarloCalenda @emmabonino a @giorgio_gori. Basta 100 partiti a sinistra. La destra va fermata. A Roma abbiamo raggiunto un grande traguardo, non sprechiamo questa grande opportunità", scrive Pastore su Twitter.