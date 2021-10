Calcio: Gravina, 'no a Mondiali ogni due anni, isteria come Superlega'

Trento, 8 ott. (Adnkronos) - "I Mondiali ogni 2 anni? Rinnovo qui il mio no secco. Ci sarebbe da gestire un calendario ingolfato, una Federazione in difficoltà con gli sponsor e si vanno a oscurare le competizioni femminili e giovanili". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina al Festival dello Sport di Trento. "Cos' si brucia così l'attesa che rende tanto speciale questo evento. Il sistema ormai vede calciatori come mezzi di produzione, ma io avverto: stiamo attenti. Dobbiamo ridare dignità alla persona e all'atleta. In generale, mi sembra un atto di isterismo, come ad esempio la Superlega. Io dico, restiamo sul romanticismo del calcio, così come ci è stato tramandato", ha aggiunto Gravina.