Veca: Napolitano, 'comune visione riformista sinistra italiana'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "La scomparsa di Salvatore Veca, amico carissimo e pensatore originale, mi addolora profondamente. Ne ricordo i contributi straordinari alla riflessione filosofica e sul tema della giustizia globale, l'indefessa attività di insegnamento in prestigiose sedi universitarie, l'opera feconda nella Fondazione Feltrinelli e in numerose associazioni culturali. Fummo vicini in una visione riformista della sinistra italiana e nello sforzo di rinnovarla. Alla moglie Nicoletta, ai figli e ai famigliari, e a chi lo ha conosciuto e stimato vanno le mie sentite condoglianze". Lo scrive in un messaggio il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.