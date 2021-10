Veca: cordoglio di Fontana, 'aveva Lombardia come punto di riferimento'

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana esprime a nome suo e di tutta la giunta cordoglio e vicinanza ai familiari per la scomparsa dell'Accademico Salvatore Veca. "Ci lascia Salvatore Veca. Filosofo e fine intellettuale, sempre attento e partecipe al dibattito pubblico. Da Pavia a Milano - sottolinea il governatore - aveva la Lombardia come forte punto di riferimento per la sua attività culturale".