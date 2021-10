Tv: Paola Ferrari, 'io 'gaffe' su Ferran Torres? Solo un errore, ne ho fatte di peggiori'**

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Non c'è stata nessuna gaffe: mi sarà uscita una 'd' in più ma so benissimo chi è Ferran Torres e chi è Fernando Torres, è evidente. Ho fatto molto di peggio, questa non è una gaffe". Così Paola Ferrari risponde all'Adnkronos, ironizzando sugli 'sfottò' che oggi imperversano sul web al suo indirizzo. Durante il commento post partita di ieri relativo a Italia - Spagna, la conduttrice ha parlato della doppietta di Ferran Torres, che ha permesso alla Spagna di guadagnare la vittoria alla finale di Nation League. Secondo molti internauti, la giornalista ha pronunciato il nome di un altro giocatore, Fernando Torres, scambiandolo quindi con l'autore dei due gol.

"Gaffe è quando dici che l'allenatore della nazionale è Sacchi e non Mancini -incalza la conduttrice- Posto che un errore può comunque capitare, io di gaffes ne ho fatte, e ne farò anche di peggio, ma questa non lo è di sicuro", conclude la Ferrari.