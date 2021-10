Roma: Mottura (Atac), 'rinnovata metà flotta, serve altra spallata per eliminare bus vecchi' (4)

(Adnkronos) - "Sul fronte dell’evasione del pagamento dei biglietti stiamo lavorando per arrivare a sistemi di monitoraggio digitalizzato in tempo reale - spiega Mottura - Inoltre abbiamo introdotto il pagamento tramite sms e siamo alle soglie di una campagna di cambiamento delle macchine a bordo per l’obliterazione, che diventeranno smart, per pagare si potranno utilizzare anche le carte elettroniche, come avviene già in metropolitana. Con questo sistema di monitoraggio con telecamere e contapersone potremmo controllare quanti a bordo dell'autobus avranno realmente pagato il biglietto e quindi orientare le verifiche. Perché questo piano sia efficace la categoria dei verificatori andrà chiaramente implementata".

Mottura infine ricorda che "qualche giorno fa abbiamo annunciato che i verificatori avranno un rafforzamento, le squadre saranno composte da due controllori e una guardia giurata. Ciò aumenterà la sicurezza a bordo ed è un segnale per rasserenare le persone che vogliono viaggiare tranquille e in regola".

(di Giorgia Sodaro)