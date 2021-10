Recovery: Draghi, 'utile andar fuori a lavorare ma con certezza di poter tornare'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Sono determinanti istruzione e ricerca nella crescita e anche per i giovani che vanno fuori. Io trovo sia utile andare fuori con la consapevolezza di portare tutto dentro, non con la certezza che non si può più tornare". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo la cabina di regia a palazzo Chigi sull'istruzione all'interno del Pnrr.

"La scelta mette al centro i giovani che sono il futuro del paese insieme alle donne. In ogni cosa che noi facciamo, sono stati rispettati i due impegni del piano che sono osservare la priorità di genere e le priorità territoriali".