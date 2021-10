Recovery: Draghi, 'fetta maggiore e maggiore responsabilita', spendere bene con onestà'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Il Next Generation Eu è "un'occasione straordinaria per la crescita, per riempire il vuoto accumulato in infrastrutture, ricerca", ad esempio. "Ora abbiamo un'occasione straordinaria, noi siamo quelli che hanno avuto la fetta maggiore, 191 mld, quindi anche quelli che hanno le maggiori responsabilità, responsabilità di spendere bene, in modo che tutto quello che spendiamo contribuisca a una crescita che vogliamo forte e sostenibile ed equa: dobbiamo spendere con onestà". Così il premier Mario Draghi, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con la cancelliera uscente Angela Merkel.

"E' la prima responsabilità che abbiamo verso noi stessi e verso i cittadini europei che pagano le tasse" per il Next Generation Eu e questo "ci deve sempre richiamare ad agire con efficacia e onestà. Quando questo si tramuterà in un successo economico italiano, allora cresceremo ancora di più e possiamo pensare che questo tipo di sforzi non sia una tantum. E' sempre la stessa cosa: la solidarietà va insieme alla responsabilità".