Recovery: Conte, 'mai arrivati tanti soldi per il paese, ne devono beneficiare tutti'

Vittoria (Ragusa), 7 ott. (Adnkronos) - "Non sono mai arrivati così tanti soldi, 230 miliardi di euro, questi soldi devono servire per tutto il paese e ne deve beneficiare anche questa cittadina". Lo ha detto Giuseppe Conte dal palco di Vittoria (Ragusa) dove domenica si vota per le amministrative. "Qui avete subito un commissariamento - dice - per ragioni serie e ragioni di grave malaffare ed è chiaro che adesso siete chiamati a partecipare".