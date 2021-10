Mottura (Atac): ''Rinnovata metà flotta, serve altra spallata per eliminare bus vecchi''

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "L'episodio di martedì avvenuto nel deposito bus di Tor Sapienza è stato drammatico anche se fortunatamente non ci sono stati danni a persone. Dal punto di vista economico l'impatto è stato piuttosto modesto perché parliamo di circa 30 autobus, tutti a metano, che avevano 13-14 anni. Certo sono 30 bus in meno che circolano". Così in un'intervista all'Adnkronos l'amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura, sottolineando che "saranno le indagini a chiarire se si sia trattato di un incendio doloso".

Al momento, spiega Mottura, "non si esclude nessuna ipotesi ma se a provocare il rogo è stata una scintilla elettrica che ha fatto partire un innesco questo non può che essere correlato purtroppo alla vetustà del parco mezzi. Un problema che ha radici antiche". E aggiunge: "Se teniamo vetture che hanno più di dieci anni il rischio è che possano succedere cose come quella accaduta martedì".

"Il nostro personale che era in servizio è intervenuto per spostare alcuni autobus, un'operazione molto rischiosa - continua - Ho già detto che incontrerò questi autisti per ringraziarli, molto spesso ci sono persone che in Atac fanno cose che vanno oltre il loro lavoro. Lo dico perché spesso sono bistrattati".