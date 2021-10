Milano: raggirati 1.500 investitori con finti fondi alle Bermuda, 11 indagati**

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Con la promessa di investire i loro risparmi in fondi immobiliari alle Isole Bermuda e nel Lichtenstein, undici persone sono indagate per aver truffato almeno 1.500 investitori, tra cui professionisti e imprenditori, residenti in Italia. La gdf del comando provinciale di Milano ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, propedeutico alla confisca, per oltre 21 milioni di euro nei confronti degli undici indagati, residenti in Svizzera, nel territorio lombardo, a Roma e nel pesarese.

Le indagini sono state condotte dal nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, con il coordinamento del procuratore aggiunto Eugenio Fusco e la direzione del sostituto procuratore Luigi Furno e hanno consentito di ricostruire l’impianto della truffa.

Gli investitori truffati sottoscrivevano polizze assicurative del tipo "unit linked" emesse da compagnie estere, in fondi gestiti da società di investimento maltesi, che si sono rivelati nel tempo privi di liquidità. Il collocamento delle polizze avveniva attraverso una rete di distributori assicurativi italiani tra loro collegati, alcuni dei quali oggi non più nemmeno esistenti. La rete di società finanziarie con sede a Malta è stata completamente smantellata e il denaro degli investitori non è stato utilizzato per alimentare i fondi in questione ma trasferito in Italia, attraverso conti svizzeri, a beneficio degli autori della frode, gli stessi collocatori delle polizze assicurative.