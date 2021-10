Manageritalia Veneto: "Competenze manageriali per far ripartire il turismo"

Venezia, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Competenze manageriali per far ripartire il turismo in Veneto, favorendo una trasformazione del settore coinvolgendo tutte le filiere produttive, nessuna esclusa. Sono queste le idee che hanno spinto Manageritalia Veneto, l’associazione e sindacato dei dirigenti del terziario, ad organizzare il primo convegno sulla trasformazione del lavoro nel turismo veneto presso l’aula magna Silvio Trentin nella sede di Ca’ Dolfin dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con la partecipazione di enti ed associazioni di categoria del territorio.

“Questo convegno - afferma Lucio Fochesato, presidente Manageritalia Veneto - è nato da un’idea di Manageritalia Veneto, Associazione veneziana albergatori (Ava) e il Centro internazionale di studi sull’economia turistica (Ciset) dell’università Ca’ Foscari di Venezia L’obiettivo è di sviluppare la managerialità trasversale nelle diverse filiere produttive. Vorremmo che questo convegno diventasse un appuntamento annuale e che coinvolge tutti gli attori. Abbiamo deciso di venire qui a Venezia per riaccendere i riflettori su questa città e ripartire dopo la pandemia e per questo abbiamo voluto rendere partecipi l’Università Ca’ Foscari e gli enti del territorio".

"Vogliamo essere - sottolinea - parte attiva nella ripartenza del turismo in Veneto e mettiamo a disposizione le nostre competenze manageriali, favorendo anche il ricambio generazionale. Le nostre aziende hanno bisogno di managerialità, soprattutto a partire dalle piccole e medie imprese".