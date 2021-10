I principali appuntamenti economico-finanziari dell'8 ottobre

FINANZA

- webinar "Criptovalute e moneta digitale. Rischio o opportunita'?". Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Magda Bianco, capo dip. Tutela clientela e educazione finanziaria Banca d'Italia; Emilio Viafora, presidente Federconsumatori.

- seminario Consob-Politecnico di Milano "Gli strumenti finanziari e le tecnologie Distributed Ledger: stato dell'arte e prospettive". Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, il presidente Consob, Paolo Savona. In streaming. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

- Brescia: assemblea straordinaria A2A. Ore 9,00. Per: approvazione della fusione per incorporazione della societa' "Linea Group Holding S.p.A." nella societa' "A2A S.p.A. Via Lamarmora, 230. ECONOMIA - si conclude "AIDC Talent days" prima fiera digitale del lavoro dedicata alla professione del commercialista. Ore 9,00.

- Roma: "Incontri con l'Africa", terza edizione della Conferenza Ministeriale Italia - Africa. Ore 9,30. Partecipano, fra gli altri, Sergio Mattarella, presidente della Repubblica; Mario Draghi, presidente del Consiglio dei Ministri; Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Emma Marcegaglia, presidente del B20; Barbara Beltrame, vice presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione. Hotel Sheraton Parco de' Medici.

- Bologna: nell'ambito del XXXIII Seminario di Formazione europea, "Alleanze istituzionali e territoriali". Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Brugnoli, Vice Presidente di Confindustria per il Capitale Umano. ResArt Bologna Iacomus, Aula Magna, Via Riva di reno 57 e in streaming.

- Manduria (Ta): secondo appuntamento della rassegna Forum in Masseria, evento organizzato da Bruno Vespa su "Economia e Vino". Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico; Andrea Orlando, ministro del Lavoro; Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione; Michele Emiliano, presidente Regione Puglia; Ernesto Abbona, presidente Unione Italiana Vini; Marilisa Allegrini, ceo Gruppo Allegrini; Piero Antinori, presidente onorario Marchesi Antinori; Paolo Castelletti, segretario generale di Unione Italiana Vini; Riccardo Cotarella, presidente Assoenologi TBC; Maria Bianca Farina, presidente Poste Italiane; Alessandra Galloni, direttore Reuters TBC; Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura; Riccardo Illy, presidente Polo del Gusto - Gruppo Illy; Maura Latini, a.d. Coop; Matteo Lunelli, presidente Altagamma; Renato Mazzoncini, a.d. A2A; Micaela Pallini, presidente Federvini; Roberto Prioreschi, managing director Bain & Company Italia e Turchia; Alessandro Ramazza, presidente Assolavoro; Ernesto Maria Ruffini, direttore Agenzia delle Entrate; Walter Ruffinoni, a.d. NTT Data Italia e EMEA; Antonio Samaritani, a.d. Abaco Group e Lino Stoppani, vicepresidente Confcommercio. Masseria Li Reni. I lavori terminano domani.

- Roma: si conclude G20 Business Summit Italia 2021 - B20 "Ridisegnare il futuro: includere, condividere, agire". Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Emma Marcegaglia, B20 Chair. Confindustria, Auditorium della Tecnica. - Spello (Pg): Percorso nazionale dedicato ai borghi e alle aree interne - Primo appuntamento "Un borgo bello da vivere: Spello", organizzato da Confindustria, Confindustria Umbria e Comune di Spello. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Maria Cristina Piovesana, vice presidente Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la Cultura. Comune di Spello e in streaming.

POLITICA E ATTIVITÀ PARLAMENTARE

- Roma: Conferenza parlamentare in preparazione della 26M-BM-0 Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (COP26). Ore 13,00. Partecipano, fra gli altri, Sergio Mattarella, presidente della Repubblica; Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati italiana; Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubblica italiano; Duarte Pacheco, presidente della UIP; Pierferdinando Casini, presidente del Gruppo italiano della UIP e presidente onorario della UIP; Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021; Nancy Pelosi, speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti; Luigi Di Maio, ministro italiano degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; John Francis McFall Of Alcluitc, presidente della Camera dei Lord britannica; Maria Neira, direttore del Dipartimento ambiente, cambiamento climatico e salute, OMS; Ajay MathurR, d.g. Alleanza solare internazionale; Bruno Pozzi, direttore dell'Ufficio europeo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente; Roberto Cingolani, ministro italiano della transizione ecologica; Selwin Hart, consigliere speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per l'Azione climatica e sottosegretario generale per il team di supporto sull'Azione climatica; Lindsay Hoyle, presidente della Camera dei Comuni britannica; Laurence Maillart-Mehaignerie, presidente della Commissione sullo sviluppo sostenibile e sulla gestione del territorio dell'Assemblea nazionale francese; Vera Songwe, sottosegretaria Generale delle Nazioni Unite e Segretaria Esecutiva della Commissione Economica per l'Africa delle Nazioni Unite; Antonio Lopez De Uralde Garmendia, presidente della Commissione sulla transizione ecologica e la sfida demografica del Congresso dei deputati spagnolo; Munaza Hassan, presidente della Commissione Cambiamenti Climatici dell'Assemblea Nazionale pakistana; Alessia Rotta, presidente della Commissione ambiente della Camera dei deputati italiana, co-relatrice per la riunione parlamentare preparatoria della COP26; Alex Sobel, membro della Camera dei Comuni britannica, co-relatore per la riunione parlamentare preparatoria della COP26; Martin Chungong, segretario generale della UIP. Presso Palazzo Montecitorio, Camera dei deputati.