Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Ho detto che faremo due Consigli dei ministri a settimana perché è un metodo lavoro che cerco di dare, non è che se sono 23 ci strappiamo i capelli. Saranno in media 2 a settimana, io comunque non ho mai detto che saranno 24, il calcolo lo avete fatto voi". Lo dice il premier Mario Draghi nella conferenza stampa seguita alla prima cabina di regia su Istruzione e Università nel Pnrr.