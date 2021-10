G20: Fico incontra Nancy Pelosi, focus su transizione e diritti

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Grazie alla Speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi per la sua presenza al G20 e alla Pre-Cop 26 in corso a Roma. È stato un piacere incontrarla nuovamente oggi dopo il confronto nelle scorse settimane nel Regno Unito. Abbiamo discusso di transizione energetica, diritti civili e altre importanti questioni di interesse bilaterale che saranno anche oggetto del mio viaggio a Washington a novembre. Continueremo a lavorare per rafforzare i rapporti tra le nostre assemblee e, così, tra i nostri cittadini". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.