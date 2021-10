G20: Draghi, 'se non agiamo crisi clima non svanirà ma peggiorerà'**

Roma, 7 ott (Adnkronos) - "I Paesi del G20 sono responsabili per il 75% delle emissioni globali. Tutti insieme, dobbiamo guidare gli sforzi per ridurle e per accelerare la transizione energetica". Lo ha detto Mario Draghi al G20 dei Parlamenti in Senato.

"Voi Parlamenti dovete spingerci a mantenere l’impegno che abbiamo preso collettivamente per limitare l’aumento delle temperature entro un grado e mezzo sopra i livelli pre-industriali -ha sottolineato il premier-. Se non agiamo, la crisi climatica non svanirà - anzi, peggiorerà. Le generazioni future ci giudicheranno a seconda della rapidità e dalla convinzione con cui sapremo rispondere a questa emergenza".