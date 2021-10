G20: Draghi, 'Parlamenti vigilino su ciò che governi fanno o non fanno su clima'

Roma, 7 ott (Adnkronos) - "I Parlamenti sono anche al centro della risposta globale ai cambiamenti climatici. Tra le vostre prerogative c’è quella di recepire nella legislazione nazionale gli accordi internazionali. Potete contribuire ad assicurare una distribuzione dei fondi a sostegno delle politiche sul clima giusta ed efficace. E vigilare in maniera attenta su ciò che i Governi fanno – o non fanno – per affrontare la crisi climatica". Lo ha detto il premier Mario Draghi al G20 dei Parlamenti in Senato.