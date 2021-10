Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Noi vogliamo che nessuno paghi un euro di più, nella delega fiscale non c'è scritto. Scriviamolo, due righe. Non ci sono passaggi definiti sul taglio dell'Irap, non c'è passaggio sulla rottamazione di saldo e stralcio, sui saldi e gli acconti". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.