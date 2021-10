Fisco: Malpezzi, 'Pd non è partito aumento tasse, Lega senza cultura governo'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - “Basta con la favoletta che il Pd è un partito che vuole aumentare le tasse. Nella delega non è previsto alcun aumento del carico fiscale come confermato in modo netto e chiaro dal premier Draghi. La verità è che la Lega, che manca di cultura di governo, fa molta fatica a stare dentro questo Esecutivo che non è il suo mentre per noi è più semplice perché l’agenda Draghi è l’agenda del Pd". Così Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, ospite di 'Agorà' su Raitre.

"Adesso -aggiunge- una crisi o un cambiamento di assetto sarebbero molto dannosi per il Paese che è in una fase di importante ripresa. Ma la Lega la deve smettere con il passo del gambero: prima sul green pass e ora sulle riforme che servono per ottenere i fondi europei e consolidare la crescita. Decida cosa vuole fare. Noi abbiamo grande fiducia nel lavoro che sta facendo il premier con il Governo”.