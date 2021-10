Festival Economia: Tamburini (Sole 24 Ore), 'comitato scientifico aperto, ci sarà dialettica'

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini sarà il presidente del comitato scientifico ed editoriale dell'edizione 2022 del Festival dell'Economia di Trento. Nel comitato, che ha una composizione ancora "aperta", dovrebbe esserci anche l'ex ministro Giulio Tremonti, come ha confermato Tamburini in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti. "La dialettica è il motore del mondo. Una dialettica è fatta da un confronto tra posizioni diverse: Tremonti ha un ruolo, la composizione del comitato scientifico ed editoriale è aperta, è uno dei terreni di confronto che è in atto con l'Università di Trento". Nel progetto, "sono state coinvolte personalità molto diverse da Tremonti, anche agli antipodi, lui verrà a portare un contributo come economista e presidente dell'Aspen".

Al momento, l'edizione 2022 non ha ancora un titolo ma terrà conto di tre precisi filoni: "Il filone tradizionale, che è il filone accademico, affiancato dal filone dell'economia industriale e dell'economia reale del territorio. Il progetto è aperto, oggi stiamo presentando le linee portanti, poi entreremo nel merito dei contenuti. Ci tengo molto al confronto con l'Università di Trento e vorrei evitare di mettere il carro davanti ai buoi", ha precisato Tamburini. Il Festival dell'Economia di Trento "non sarà il festival del Sole ma il Festival dell'Economia della città di Trento. Può sembrare superfluo sottolinearlo ma è fondamentale", ha aggiunto.