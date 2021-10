Festival Economia: Garrone (Sole 24 Ore), 'per noi è sfida, sarà più internazionale'

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - "Ci assumiamo una grande responsabilità. Organizzare il Festival dell'Economia a Trento per noi è motivo di orgoglio e una bella sfida perché siamo convinti di poterlo valorizzare ancora di più, soprattutto anche dal punto di vista dell'internazionalizzazione". Lo ha detto il presidente del Sole 24 Ore, Edoardo Garrone, parlando alla conferenza stampa della Provincia di Trento con il gruppo editoriale sul Festival dell'Economia. "Noi metteremo a disposizione i nostri 156 anni di storia del Sole, non solo le competenze professionali specifiche, ma sono anche competenze organizzative e multimediali che abbiamo ulteriormente perfezionato. Posso garantire che il Sole 24 Ore dedicherà tutte le sue risorse per fare bene", ha aggiunto.