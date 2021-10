FdI: Formigli, 'Meloni non sarà a Piazzapulita? Vada dove crede, siamo un paese libero'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "La Meloni stasera ha deciso di non essere presente a Piazzapulita?Siamo in un paese libero, vada dove crede. Questo non ci impedisce di fare la nostra trasmissione e di continuare le nostre inchieste, cosa che faremo anche stasera". E' la secca risposta di Corrado Formigli all'Adnkronos, interpellato sull'assenza di Giorgia Meloni stasera alla sua trasmissione nonostante l'invito ufficiale del conduttore rivolto nei giorni scorsi alla leader di Fratelli d'Italia.

"Avremmo comunque un parterre equilibrato -dice Formigli- Sarà con noi Guido Crosetto, persona per bene e uomo libero in grado di dire la sua, così come Alessandro Sallusti, Stefano Zurlo, Mario Calabrsi, Antonio Padellaro e tutti gli ospiti che avremo stasera". "Certamente -aggiunge il conduttore- mi avrebbe fatto piacere avere Giorgia Meloni, ma evidentemente aveva di meglio da fare".