Eutanasia: domani deposito firme referendum in Cassazione

Roma, 7 ott (Adnkronos) - "Domattina +Europa, insieme all'Associazione Coscioni e ad altre organizzazioni, depositerà alle 9 in Cassazione le firme raccolte per rendere legale l'eutanasia in Italia: un milione e duecentomila firme”. Lo dichiara Valerio Federico, membro della segreteria di Più Europa.

“Nessun partito presente in Parlamento tranne +Europa – aggiunge Federico - si è sistematicamente mobilitato e i nostri militanti sono stati presenti in 80 città. Da due decenni è in corso nel mondo una tendenza irrefrenabile alla legalizzazione di forme di aiuto alla libera scelta sul fine vita. L'estate italiana è stata segnata da file di cittadini di ogni età ai tavoli per firmare. +Europa è e resterà il presidio delle libertà individuali in ogni ambito, in Parlamento e per le strade”, conclude l’esponente di Più Europa.