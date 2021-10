Engie si conferma su podio 'provider consigliati' da Altroconsumo

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Engie si posiziona per il secondo anno consecutivo tra i “Provider Consigliati” del settore secondo l’indagine 2021 di Altroconsumo sulla qualità del servizio. Infatti, il titolo di “Provider Consigliato Gas” era già stato assegnato a Engie nel 2020, e il risultato del 2021 conferma l’ottimo livello del servizio offerto, sia per la fornitura di energia elettrica che per la fornitura di gas. L’indagine ha preso in considerazione 20 operatori dei comparti energia elettrica e gas con servizi attivi su tutto il territorio nazionale, analizzando tre ambiti che coprono tutto il ciclo di vita del cliente: le condizioni dei contratti, la soddisfazione dei clienti e la capacità di rispondere ai reclami, secondo il monitoraggio definito dall’Arera.

I risultati evidenziano un mercato denso di operatori in cui migliora la qualità in generale ma tra i primi e gli ultimi in classifica la distanza è significativa in tutte le classifiche dell'inchiesta (elettricità e gas). Lo standard di qualità che caratterizza i “Provider Consigliati” come Engie è quindi un indicatore significativo per i clienti domestici nel mercato libero dell’energia. Nello specifico, Engie ha raggiunto i punteggi più alti sia nella valutazione del contratto di fornitura che nei servizi online offerti ai clienti.

“Siamo molto soddisfatti nel vedere che, a un anno di distanza, un’indagine seria e obiettiva come quella di Altroconsumo ci vede ancora una volta tra i migliori operatori presenti sul mercato - afferma Fabrizio Moioli, Direttore BtC di Engie Italia - “Essere un player di dimensioni nazionali ad avere il titolo di Provider Consigliato, sia sul gas che l’elettricità, è per noi motivo di orgoglio e di riconoscimento del nostro impegno verso i clienti. I nostri punti di forza sono la trasparenza e l’attenzione che noi di Engie mettiamo nel gestire il cliente, partendo da offerte di qualità ma al tempo stesso competitive, e sono proprio i consumatori a dirlo. La valutazione sulla qualità del servizio è forte anche della nostra presenza capillare, che ci permette di assicurare il servizio su tutto il territorio nazionale. Questo risultato è un punto di partenza, non un punto di arrivo: il traguardo sarà aver accompagnato tutti i nostri clienti nella loro transizione energetica verso la carbon neutrality non solo grazie alle nostre offerte di energia ma anche tramite i servizi integrati di efficienza energetica e i programmi digitali che accompagnano il cliente nell’adottare uno stile di vita più sostenibile giorno dopo giorno. Forti di questo riconoscimento, ci impegneremo ulteriormente per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.