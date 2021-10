Roma, 7 ott (Adnkronos) - "Il primo passo per costruire un nuovo centrosinistra? Candidatura unitaria dell'ex segretario Fim Cisl Bentivogli nel seggio di Gualtieri se diventerà sindaco, come propone l'editorialista Folli su Repubblica. Sarebbe la miglior risposta alla lettera di minacce con 10 proiettili". Lo scrive il deputato di Italia viva Michele Anzaldi in un tweet rilanciato anche da Matteo Renzi.