Elezioni: Conte a Vittoria, 'Se facciamo politica per noi è una missione'

Vittoria (Ragusa), 7 ott. (Adnkronos) - "Non vi chiedo un voto come atto di fede, vi dico di prestare attenzione a questa proposta politica. Prestate molta attenzione, è una proposta seria e concreta. Conoscete lui e la sua famiglia, non c'è bisogno che ve lo spieghi io. Se noi facciamo politica, per noi è una missione". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte dal palco di Vittoria (Ragusa) per sostenere il candidato Pietro Gurrieri.