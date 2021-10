Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Una 17enne, J.M., questa mattina è stata portata in codice giallo all'ospedale di Cremona dopo essere stata urtata dal treno in corsa che stava aspettando in stazione a Crema. L'incidente ferroviario è avvenuto alle 7.30: la ragazza, che si trovava sulla banchina, ha riportato un trauma cranico commotivo. Sono intervenuti l'elisoccorso, l'automedica, l'ambulanza e la polizia.