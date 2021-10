Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri al momento non risulta ancora convocato, ma diverse fonti di governo sostengono che, con ogni probabilità, si terrà nella giornata di oggi, "verso le 17", per ampliare le capienze dei luoghi di cultura e spettacolo -in primis teatri e cinema- impianti sportivi e discoteche.