Covid: Salvini, 'follia discoteche al 35 per cento, con green pass almeno il doppio'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Riaprire le discoteche al 35 per cento di capienza "è una follia, non riaprono neanche i locali. Almeno il doppio di capienza, se tu chiedi il green pass e quindi chi entra è vaccinato o tamponato tu riapri al cento per cento. Questo vale per i cinema, i musei, gli stadi, gli uffici, tutti". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

"Se tu chiedi il green pass, quindi chiedi sicurezza -ha ribadito il leader del Carroccio- in cambio restituisci lavoro. Quindi dove ci sono le aperture devono essere in sicurezza e totali".