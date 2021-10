Covid: Malpezzi, 'su discoteche sforzo ulteriore per aumentare capienza'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Sulle discoteche mi fido degli operatori del settore che sono seri, e ne comprendo rabbia, delusione e la richiesta di aumentare la capienza. Penso sia necessario fare uno sforzo ulteriore in questa direzione per aumentare la capienza. Spero che oggi in Cdm si faccia questa riflessione". Così Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, ospite di 'Agorà' su Raitre.

"Il settore -aggiunge- ha bisogno di ripartire e, visto che anche cinema e teatri aprono all’80%, se gli operatori sono in grado di garantire la sicurezza forse è il caso di dare un segnale positivo”.