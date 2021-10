Vittoria (Ragusa), 7 ott. (Adnkronos) - "E' terminato da poco il Consiglio dei ministri, e finalmente è stata disposta, come avevamo chiesto, l'apertura piena di cinema, teatri, luoghi di spettacolo, al cento per cento. L'Italia riparte in tutta la filiera, anche in quella che qualcuno considerava superflua". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte dal palco di Vittoria (Ragusa).