Roma, 7 ott(Adnkronos) - Chiusura "da uno a dieci giorni", "a partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa", per i 'furbetti' che disattendono le norme previste dal decreto all'esame del Consiglio dei ministri. Il provvedimento allenta le strette delle riaperture per gli spazi culturali e rialza le saracinesche di discoteche e sale da ballo.