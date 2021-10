Clima: Casellati, 'meno bla bla, ma Senato ha fatto sua parte, per prima ricevuta Greta'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Ho sempre dato ascolto ai giovani e per prima ho aperto le porte del Senato a Greta nel 2019. Ritengo fondamentale modificare profondamente l’approccio alla questione ambientale. Serve un nuovo modello di sviluppo e una nuova consapevolezza. Quanto all’appello di Greta, sono d’accordo: meno bla bla e più fatti. Il Senato ha fatto la sua parte. Ha introdotto in prima lettura nella Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Un cambiamento non da poco che si tradurrà in leggi che riguarderanno tutti gli aspetti della nostra società. Questo non è fare bla bla, ma significa soluzioni concrete, possibili e realizzabili". Lo dice il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervistata dal 'Corriere della Sera'.