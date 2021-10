Ciclismo: Merckx, 'Colbrelli è un campione non una sorpresa e ha corso con intelligenza'

Roma, 7 ott. - (Adnkronos) - “La Roubaix è una corsa unica e Sonny Colbrelli è stato superbo: un campione che ha piegato altri campioni. La sua vittoria non è una sorpresa, in questa stagione ha dimostrato spesso di poter stare al passo dei migliori. Solo chi segue il ciclismo in modo distratto può meravigliarsi del suo successo”. La leggenda del ciclismo Eddy Merckx commenta così il successo di Sonny Colbrelli alla Parigi-Roubaix di domenica scorsa, rispondendo anche ai sospetti della stampa francese che ha parlato di doping, nonostante il ciclista bresciano sia sempre risultato pulito ad ogni controllo. “Colbrelli ha corso con intelligenza -aggiunge il 'Cannibale' alla 'Gazzetta dello Sport', sempre nelle prime posizioni, ora tutti sanno che può diventare un cliente pericoloso per le classiche monumento. I suoi avversari? Van der Poel deve dosarsi meglio e lo stesso discorso vale per Van Aert. Un applauso lo merita Gianni Moscon che senza la foratura avrebbe vinto”.