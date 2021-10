Calcio: Cannavaro, 'Pirlo nuovo tecnico del Barcellona? Secondo me sceglieranno Xavi'

Roma, 7 ott. - (Adnkronos) - "Senza Messi è tutto più difficile. L'allenatore sarà fondamentale. Ho letto di Pirlo ma penso che chiameranno Xavi". Così il capitano dell'Italia campione del mondo 2006, Fabio Cannavaro, si esprime così, nel corso di un'intervista ad 'As' sul prossimo tecnico del Barcellona, in caso di licenziamento di Ronald Koeman. "Serve qualcuno che conosca i valori del club -aggiunge l'ex tecnico del Guangzhou Evergrande-. La scuola di Guardiola, che ha dato tanto anche alla Nazionale, ha cambiato il nostro mondo ma ora il calcio si è evoluto. Trovare un ragazzo di quasi 2 metri, fisicamente forte, è più facile che trovare un talento come Messi, Xavi, Iniesta. Questi erano calciatori unici. Adesso una squadra ha molti calciatori forti, veloci, resistenti. È un altro calcio".