Bocce: Mondiali, azzurri protagonisti ad Alassio dall’11 ottobre (2)

(Adnkronos) - “Il nostro è uno sport di tutti, popolare e tradizionale nel nostro Paese", ha detto il presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis. "Per questo oggi mi dispiace per l'assenza del Governo rappresentato dalla sottosegretaria Vezzali, perché noi abbiamo bisogno del supporto di tutte le Istituzioni. Abbiamo una potenzialità enorme di crescita del nostro sport e io sto cercando di puntare all'ingresso nei Giochi Olimpici: ci spetta, per tutto quello che rappresentiamo".

Otto i convocati azzurri: Valentina Basei, Francesca Carlini, Marika Depretis, Serena Traversa e Caterina Venturini, campionessa iridata uscente nell'individuale. E poi ancora Luigi Grattapaglia, Matteo Mana e Simone Nari. La giornata conclusiva di Alassio sarà coperta dalle telecamere di Raisport, mentre l'intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming.