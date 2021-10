Basket: preseason Nba, Lakers senza James e Westbrook ko a Phoenix

Phoenix, 7 ott. - (Adnkronos) - Seconda sconfitta in due partite di preseason per il Los Angeles Lakers. I californiani, ancora senza LeBron James e Russell Westbrook, cedono in trasferta a Phonenix per 117-105 contro i Suns, a loro volta privi di Devin Booker. I padroni di casa spaccano in due la gara nei due quarti centrali (75-53 il parziale) grazie a un De Andre Ayton in doppia doppia (14 con 11 rimbalzi) e agli 11 assist di Chris Paul. Per L.A. il migliore è Malik Monk, autore di 18 punti dalla panchina con 7/11, che conferma quanto di buono fatto vedere già all'esordio. Per Anthony Davis 14 punti e 8 rimbalzi.