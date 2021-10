Afghanistan: Casellati, 'da G20 Parlamenti arrivi sostegno a donne'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Il G20 dei Parlamenti, che si apre oggi a Roma, deve compiere il "miracolo" di manifestare sostegno alle donne afghane. Lo dice il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervistata dal 'Corriere della Sera'.

"Non siamo all’anno zero. Negli ultimi vent’anni -ricorda la seconda carica dello Stato- abbiamo imparato a conoscere e amare un’intera generazione di giovani afghane cresciute libere insieme alle loro madri che hanno combattuto per vedersi riconosciuto il diritto a essere artiste, imprenditrici, sportive, insegnanti, giornaliste, magistrati, parlamentari. Dobbiamo dare loro voce, aiutarle perché l’influenza dell’estremismo e del fanatismo sulla politica non può mai travolgere il nucleo dei diritti fondamentali della persona umana".