Afghanistan: bozza, incremento fondo accoglienza, oltre 11 mln euro per 2021**

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l’attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell’asilo (...) è incrementata di 11.335.320 euro per l’anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023". Si legge nella bozza del decreto all'esame del Cdm visionata dall'Adnkronos.