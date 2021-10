Veneto: Letta, 'per Pd è complicato ma Zaia è forte, invidio sua capacità'

Roma, 6 ott (Adnkronos) - "In Veneto abbiamo avuto un risultato sotto la soglia delle aspettative, dobbiamo trovare una chiave per parlare alla società veneta, al Veneto profondo". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina.

"In Veneto scontiamo il fatto che dall'altra parte abbiamo, e questo va ammesso, una delle figure più forti, con una capacità di essere in sintonia che invidio -ha spiegato il segretario del Pd-. Zaia è profondamente integrato nelle radici della sua terra, questo rende tutto più complicato per noi e più difficile il nostro lavoro".