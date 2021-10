Va' dove ti porta la strategia più efficace

«Per capire come le aziende stanno guardando al futuro, bisogna suddividerle in due grandi gruppi: quelle che internazionalizzano e quelle legate al mercato italiano. Le prime sono più ottimiste, le seconde decisamente più preoccupate». Girolamo Lafiosca, Responsabile della Divisione Crediti di Assiteca, si occupa di questo mercato dal 1993: «Ma mai – ci racconta – avevamo registrato una velocità di cambiamento così rapida come da marzo 2020 a oggi. Uno stravolgimento che forse si sarebbe potuto verificare in 20 anni». In effetti, la pandemia ha cambiato le carte in tavola. E le scelte di business fatte in passato mai come ora si riverberano sull’operatività dell’azienda.

Dunque, chi ha scelto di avviare una strategia di internazionalizzazione ha una visione decisamente positiva. Con un’avvertenza, però: che mediamente le nostre imprese esportatrici guardano a quattro Paesi, cioè Germania, Francia, Uk e Usa. All’estero, chi decide di internazionalizzare lo fa avviando commerci con 80 Paesi. Quella italiana, dunque, mediamente non è una visione pan-europea. Poi, ovviamente, ci sono anche aziende che si muovono sulla quasi totalità del globo. Chi invece, per scelta imprenditoriale o per tipologia di prodotto, è rimasto ancorato al nostro Paese oggi vive momenti d’incertezza. «Non tanto – chiosa Lafiosca – per un urto negativo del Covid o per mancati pagamenti, ma perché ora in Italia si registrano consumi in calo».

La nota positiva iniziale, comunque, è che l’export è ripartito: a livello nazionale, anche nel primo quadrimestre del 2021 si registra un trend positivo, con le esportazioni che superano i livelli pre-Covid e si attestano ad un +4,2% rispetto allo stesso periodo del 2019 e +19,8% rispetto al primo quadrimestre del 2020. Ma per capire che futuro attende le aziende – esercizio ancora estremamente complesso – bisogna comunque tenere in considerazione diversi fattori. Il primo è che alcuni settori, complici le nuove normative europee in materia di sostenibilità, sono cambiati completamente. «Il secondo fattore d’incertezza – aggiunge Lafiosca – riguarda l’incremento dei prezzi delle materie prime. Si tratta di un fenomeno trasversale che riguarda tutti i settori, non soltanto quello dei metalli. Basti pensare che il raccolto di giugno ha portato a un incremento dei prezzi del 60% per la semola di grano duro. Tutta la filiera alimentare risentirà di questa fluttuazione». Il terzo nodo da sciogliere riguarda la marginalità: che si sta riducendo proprio a causa dell’incremento dei prezzi.

«Il nostro mestiere dunque cambia radicalmente – spiega a Economy Girolamo Lafiosca – anche se si tratta di analizzare i bilanci. Perché quelli del 2020 sono stati guardati sapendo già che erano “drogati” dal Covid. Ma ci sono altri parametri degni di nota, come il livello d’indebitamento, che è cresciuto mediamente per tutti, ma che non intacca allo stesso modo i patrimoni netti».

A fronte di uno scenario già di per sé molto complicato da decifrare si aggiunge una situazione internazionale piuttosto turbolenta: l’Afghanistan, certo, che rende molto complesso avere rapporti commerciali con l’intera zona dell’Asia centrale. Ma anche il cambio di passo nella politica estera degli Stati Uniti, che sta avendo ripercussioni “a cascata” su tutta l’economia globale. E c’è poi l’enigma cinese: è ripartita per prima e ha deciso di accaparrarsi le materie prime quando gli altri Paesi erano ancora nel pantano. Risultato: oggi l’Australia vende il 70% del ferro che produce soltanto alla Cina. «Oggi è cambiato l’approccio al mercato da parte di chi, come Assiteca, accompagna le imprese – conclude Lafiosca – perché quello che chiediamo alle aziende è di dirci dove vogliono andare e noi ci occupiamo di elaborare la strategia più efficace».